Украина - Нигерия: онлайн трансляция матча чемпионата мира U-20

Сборная Украины сыграет последний матч группового этапа молодежного чемпионата мира.

Сборная Украины U-20 гарантировала себе место в плей-офф чемпионата мира, который проходит в Польше, но при этом финишировать в группе может как первой, так и третьей. Все решиться в третьем матче команды Петракова в групповом этапе против Нигерии. Встреча состоится в городе Бельско-Бяла на Городском стадионе. Начало матча 30 мая в 21:30 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция матча Украина - Нигерия, которая будет доступна в этой новости начиная с 21:30.

Подопечные Петракова добыли две победы в двух стартовых матчах - сперва украинцы одолели сборную США (2:1), а в следующем матче добыли минимальную победу над Катаром (1:0). Для победы в группе “желто-синим“ достаточно будет не проиграть сопернику.

Нигерийцы очень мощно начали турнир, разгромив в первом туре Катар (4:0), но уже в следующем матче уступили американцам (0:2) и пока расположились на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе три балла.

Сборная Украины трижды участвовала в чемпионатах мира U-20 и каждый раз проигрывала на стадии 1/8 финала. В 2005-м году на чемпионате мира именно нигерийцы минимально одолели нашу сборную в 1/8 финала (1:0). Это была единственная на данный момент встреча команд.

Фаворитом матча является сборная Нигерии. На ее победу принимаются ставки с коэффициентом 2.45, тогда как на триумф Украины можно поставить с коэффициентом 2.71. На ничью котировки составляют 3.40.