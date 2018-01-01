Коноплянка: Матч Украины с Сербией обсуждал с Настасичем почти каждый день

Украинский легионер рассказал о шансах сборной на положительный результат в этом матче.

Вингер немецкого Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о предстоящем матче против Сербии, который пройдет в рамках отбора на Евро-2020, а также рассказал о подготовке команды к этой встрече. Об этом сообщает пресс-служба Украинской асоциации футбола.

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"По правде говоря, сил тратим немало, все дни - насыщенны. Утром - фитнес, стабилизация, потом - большой теннис (это уже моя индивидуальная работа для усиления физических кондиций). А вечером мы провели умственные тренировки - на физику, на тактику и вообще на все, что нужно. Чувствую, что набираю форму.

Что касается ближайших игр, то стоит отметить, что сербы - очень серьезный соперник. Матч Украина - Сербия почти каждый день обсуждал с Настасичем. В результате мы оценили шансы команд 50 на 50. У них - топ-игроки, как и у нас. Считаю, что все в наших руках. Все зависит от того, как мы настроимся и как подготовимся во всех аспектах - не буду их сейчас перечислять. Если мы будем готовы, то достигнем своей цели.

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Мы играем с Сербией дома. Надеюсь, что болельщики соскучились за нами, как и мы за ними. Поэтому верю, что 12-й игрок будет гнать нас вперед!", - заявил Коноплянка.

Отметим, сборная Украины 7-го июня встретится со сборной Сербии, а 10-го июня сыграет против Люксембурга.

Напомним, ранее стал известен состав сборной Сербии на матч против Украины