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Зинченко: Матч против Сербии будет очень сложным

Назад к разделу Сборные
Комментариев: 1
Игрок сборной Украины надеется на невероятную поддержку болельщиков во Львове.
Александр Зинченко в составе сборной Украины
Александр Зинченко в составе сборной Украины
Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о предстоящем матче против Сербии, который пройдет в рамках отбора на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Украинской асоциации футбола.

"Рад, что была возможность перевести дыхание после клубного сезона. Поэтому с новыми силами и свежей головой приехал в сборную.

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Матч против Сербии? Все мы понимаем, что это очень ответственная игра. Я уверен, что во Львове у нас будет невероятная поддержка фанатов, поскольку  в Украине любят футбол. Тем более, это матчи сборной.

Эта игра будет очень сложной, потому что для сербов она также имеет большое значение. Нужно подготовиться качественно, разобрав все сильные и слабые стороны соперника", - сказал Зинченко.

Отметим, сборная Украины 7-го июня встретится со сборной Сербии, а 10-го июня сыграет против Люксембурга.

Напомним, ранее стал известен состав сборной Сербии на матч против Украины

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Теги: Александр Зинченко, сборная Украины, футбол, Евро-2020
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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    28.05.2019, 21:54
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zadneprohodchik
Та вам кривоногим все матчи супер сложные даже сборная местных жэков.
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