Украина - Катар: онлайн трансляция матча молодежного ЧМ-2019

Следите за событиями матча Украина - Катар на молодежном чемпионате мира по футболу.

Сборная Украины U-20 в понедельник, 27 мая, сыграет свой второй поединок чемпионата мира по футболу. Соперником подопечных Петракова будет сборная Катара. Игра состоится на городском стадионе в польском Тыхы и начнется в 19:00.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Катар, которая начнется в этой новости в 19:00.

Сборная Украины стартовала на чемпионате мира с победы над США 2:1, тогда как Катар уступил Нигерии 0:4. Фактически, чтобы обеспечить себе выход из группы нашим футболистам достаточно сыграть один раз вничью в оставшихся двух матчах, но нет сомнений, что наши игроки попробуют обыграть катарцев, чтобы спокойно подходить к матчам последнего тура.

В основном футболисты сборной Катара представляют местный чемпионат. Но есть в заявке команды и три легионера. Примечательно, что все они выступают за бельгийский Эйпен – это неосновные вратари сборной Салах Закария и Хомам Ахмед, а также опорный полузащитник Абдулла Али Заеи.

Сборная Украины уже трижды принимала участие в чемпионате мира U-20, и как заколдованной до сегодня остается стадия 1/8 финала. Все три раза наша сборная выходила из группы, и каждый раз проигрывала на первой же стадии плей-офф.

Букмекеры почти уверены в успехе сборной Украины. На победу "желто-синих" коэффициент - 1,43. Выигрыш Катара оценивают в 6,85. Вариант ничьи - 4,94.

Вашему вниманию расписание матчей молодежного ЧМ-2019.