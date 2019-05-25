Алексей Хахлев-младший: Благодарю фанатов, мы играли как дома в матче с США

Данный поединок проходил в Польше, на стадионе было более четырех тысяч зрителей.

Хавбек национальной команды Украины U-20 Алексей Хахлев выразил благодарность фанатам за поддержку в матче молодежного чемпионата мира-2019 против Соединенных Штатов Америки, где "желто-синие" победили со счетом 2:1.

"Хотелось бы выразить благодарность болельщикам, которые ежесекундно гнали нас вперед и добавляли стимул. Мы играли как дома, это очень приятно.

Выделять кого-то в составе американцев – не моя задача. Все, кто выходят на поле и вне его, тренерский штаб, врачи, массажисты – все докладывают часть усилий" - рассказал украинский футболист.

Поединок состоялся в Польше. На стадионе присутствовало более 4 300 зрителей.

Ранее Георгий Цитаишвили также прокомментировал отчетный матч.