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Алексей Хахлев-младший: Благодарю фанатов, мы играли как дома в матче с США

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Данный поединок проходил в Польше, на стадионе было более четырех тысяч зрителей.
Алексей Хахлев-младший / ФК Динамо Киев
Алексей Хахлев-младший / ФК Динамо Киев

Хавбек национальной команды Украины U-20 Алексей Хахлев выразил благодарность фанатам за поддержку в матче молодежного чемпионата мира-2019 против Соединенных Штатов Америки, где "желто-синие" победили со счетом 2:1.

"Хотелось бы выразить благодарность болельщикам, которые ежесекундно гнали нас вперед и добавляли стимул. Мы играли как дома, это очень приятно.

Выделять кого-то в составе американцев – не моя задача. Все, кто выходят на поле и вне его, тренерский штаб, врачи, массажисты – все докладывают часть усилий" - рассказал украинский футболист.

Поединок состоялся в Польше. На стадионе присутствовало более 4 300 зрителей.

Ранее Георгий Цитаишвили также прокомментировал отчетный матч.

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  25.05.2019, 15:09
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гость
А Рашку не взяли на Чемпионат - ихний пахан-карлик людьми торгуеть, пад ло!
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