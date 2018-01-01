Цитаишвили: Сначала боялись США, потом увидели, что не такие они и сильные

Также он отметил, что ожидал от американцев больше.

Хавбек молодежной национальной команды Украины Георгий Цитаишвили, являющийся воспитанником киевского Динамо, рассказал об эмоциях после победны над сборной США U-20 в рамках чемпионата мира-2019.

"Первый матч дается с трудом. Слава богу, мы вышли из этой ситуации и смогли изменить ход событий во втором тайме. В перерыве наши тренеры указали на наши огрехи и дали нам еще больше мотивации.

Хорошо, что мы победили, но есть и ошибки в наших действиях, которые мы обязательно будем разбирать на теоретических занятиях.



Сборная США не удивила. Лично я ожидал от них большего. Возможно, потому что мы думали, что их уровень значительно выше, у нас и не вышли стартовые минуты. Где-то боялись, где-то переживали – все же чемпионат мира. Потом увидели, что не такие они и сильные, и начали играть в свой футбол", - приводит слова 18-летнего украинца официальный сайт УАФ (Украинская ассоциация футбола, ранее ФФУ).