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Цитаишвили: Сначала боялись США, потом увидели, что не такие они и сильные

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Также он отметил, что ожидал от американцев больше.
Георгий Цитаишивли / Сегодня
Георгий Цитаишивли / Сегодня

Хавбек молодежной национальной команды Украины Георгий Цитаишвили, являющийся воспитанником киевского Динамо, рассказал об эмоциях после победны над сборной США U-20 в рамках чемпионата мира-2019.

"Первый матч дается с трудом. Слава богу, мы вышли из этой ситуации и смогли изменить ход событий во втором тайме. В перерыве наши тренеры указали на наши огрехи и дали нам еще больше мотивации.

Хорошо, что мы победили, но есть и ошибки в наших действиях, которые мы обязательно будем разбирать на теоретических занятиях.

Сборная США не удивила. Лично я ожидал от них большего. Возможно, потому что мы думали, что их уровень значительно выше, у нас и не вышли стартовые минуты. Где-то боялись, где-то переживали – все же чемпионат мира. Потом увидели, что не такие они и сильные, и начали играть в свой футбол", - приводит слова 18-летнего украинца официальный сайт УАФ (Украинская ассоциация футбола, ранее ФФУ).

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