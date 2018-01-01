Тренер сборной Сербии: Матч с Украиной будет важным, но не решающим

Младен Крстаич хочет победить в июньских матчах отбора Евро-2020.

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал предстоящие матчи отбора к Евро-2020.

“Ми следили за многими футболистами и сделали свой выбор. Этот список может быть дополнен, если кто-то из игроков получит травму. Надеюсь, такого не случится. К сожалению, мы не сможем рассчитывать в июне на травмированного полузащитника Манчестер Юнайтед Неманью Матича.

Матч с Украиной будет важным, но не решающим. После нее у нас будет еще много поединков. Конечно, нам будет легче, если мы добьемся положительных результатов в матчах против Украины и Литвы. Будет давление, и мы должны его выдержать.

Сборная Украины - сильная команда, которая не зависит от отдельных исполнителей“, - заявил Крстаич.

Напомним, что 7 июня сборная Сербии сыграет против Украины во Львове, а 10-го - в Белграде против Литвы.

Ранее стала известна заявка команды Сербии на матч со сборной Украины.