Стал известен состав сборной Сербии на матч против Украины

Младен Крстаич вызвал 26 футболистов.

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич назвал список футболистов на предстоящие отборочные матчи Евро-2020 против Украины и Литвы, сообщает пресс-служба УАФ.

В заявку команды вошли 26 игрока.

Вратари: Марко Дмитриевич (Эйбар, Испания), Предраг Райкович (Маккаби Тель-Авив, Израиль), Никола Васильевич (Радник).

Защитники: Александр Коларов (Рома, Италия), Антонио Рукавина (Астана, Казахстан), Никола Миленкович (Фиорентина, Италия), Милош Велькович (Вердер, Германия), Урош Спаич (Краснодар, Россия ), Филипп Младенович (Легия, Польша), Неманья Милетич (Партизан), Стеван Митрович (Страсбур, Франция).

Полузащитники: Душан Тадич (Аякс, Нидерланды), Неманья Максимович (Хетафе, Испания), Саша Лукич (Торино, Италия), Дарко Лазович (Дженоа, Италия), Мията Гачинович, Филипп Костич (оба – Айнтрахт, Германия), Сергей Милинкович-Савич (Лацио, Италия), Адем Льяич (Бешикташ, Турция), Андрея Живкович (Бенфика, Португалия), Неманья Радоньич (Марсель, Франция), Александр Катаи (Чикаго Файр, США), Любомир Фейса (Бенфика, Португалия).

Нападающие: Александр Митрович (Фулхэм, Англия), Лука Йович (Айнтрахт, Германия), Александр Прийович (Аль-Итихад, Саудовская Аравия).

В ближайших поединках отбора на Евро-2020 Сербия встретится с Украиной (7 июня) и Литвой (10 июня).