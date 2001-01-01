Украина - США: онлайн трансляция матча молодежного ЧМ-2019

Следите за событиями дебютного матча сборной Украины на чемпионате мира U-20 по футболу.

Сборная Украины по футболу U-20 под руководством Александра Петракова стартует на чемпионате мира. Первым соперником украинской сборной станут одногодки с США. Встреча состоится в польском городе Бельско-Бяла на Городском стадионе. Начало матча в 21:30 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Украина - США, которая будет доступна в этой новости.

Помимо сборных Украины и США в группе D также играют сборные Катара (матч с Украиной 27 мая) и Нигерии (30 мая). В следующий раунд ЧМ-2019 выйдут по две сильнейшие команды из каждой из шести групп, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

В составе сборной Украины такое известные широкой публике футболисты, как Андрей Лунин (Леганес), Валерий Бондарь (Шахтер) и Георгий Цитаишвили с Владиславом Супрягой из Динамо.

Аналитики букмекерских контор в предстоящей встрече отдают небольшое преимущество сопернику команды Александра Петракова. К примеру, контора William Hill ставки на победу Украины принимает с коэффициентом 2,87, на ничью - 3,10, на выигрыш США - 2,20.

Молодежные сборные Украины и США пересекались дважды в своей истории. На чемпионате мира 2001-го года команды разошлись миром - 1:1. А на мундиале 2015-го года сборная Украины потерпела крупное поражение - 0:3.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей молодежного ЧМ-2019.