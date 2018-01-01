ФИФА не будет увеличивать число команд, участвующих на Чемпионате Мира-2022

Вопрос регламента проведения турнира окончательно будет решен 5 июня.

Международная федерация футбола на своем официальном сайте сообщила, что количество команд, которые будут участвовать на Чемпионате мира-2022 в Катаре, не будет увеличено с 32 до 48 команд.

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Сообщается, что ФИФА приняла такое решение из-за нехватки времени принимающей страны на подготовку к проведению дополнительных матчей.

“После тщательных и всесторонних консультаций был сделан вывод, что в тех условиях, которые есть сейчас, такое предложение реализовано быть не может“, - заявили в ФИФА.

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Окончательный регламент проведения ЧМ-2022 будет утвержден 5 июня.

Кроме того, можете ознакомиться с рейтингом национальных сборных, который был опубликован ФИФА.

Ранее стало известно, что ФИФА запретила скандальному агенту Погбы работать во всем мире.