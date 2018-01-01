Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ФИФА не будет увеличивать число команд, участвующих на Чемпионате Мира-2022

Назад к разделу Сборные
Комментариев: 0
Вопрос регламента проведения турнира окончательно будет решен 5 июня.
Джанни Инфантино, глава ФИФА
Джанни Инфантино, глава ФИФА
Getty Images

Международная федерация футбола на своем официальном сайте сообщила, что количество команд, которые будут участвовать на Чемпионате мира-2022 в Катаре, не будет увеличено с 32 до 48 команд. 

Читай также: Неймар получил вызов в сборную Бразилии, несмотря на скандал с ударом фаната

Сообщается, что ФИФА приняла такое решение из-за нехватки времени принимающей страны на подготовку к проведению дополнительных матчей. 

“После тщательных и всесторонних консультаций был сделан вывод, что в тех условиях, которые есть сейчас, такое предложение реализовано быть не может“, - заявили в ФИФА.

Читай также: Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Сербией и Люксембургом

Окончательный регламент проведения ЧМ-2022 будет утвержден 5 июня.

Кроме того, можете ознакомиться с рейтингом национальных сборных, который был опубликован ФИФА.

Ранее стало известно, что ФИФА запретила скандальному агенту Погбы работать во всем мире.

Поделись:
Теги: ФИФА, сборные, ЧМ-2022, Чемпионат Мира
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь