Икарди не попал в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки - СМИ

Игра нападающего в этом сезоне не убедила наставника национальной команды.

Форвард миланского Интера Мауро Икарди останется вне заявки сборной Аргентины на Кубок Америки, сообщает TyC Sports.

“Такое решение принял главный тренер сборной Лионель Скалони в связи со слабым выступлением Икарди в большинстве матчей за клуб и сборную, а также плохими отношениями между ним и другими игроками аргентинской команды“, - утверджает источник.

Напомним, что чемпионат мира 2018 Икарди также пропустил.

Всего за сборную Икарди провел восемь матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала не сыграет за сборную Аргентины на Кубке Америки.

Копа Америка пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.