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Неймар получил вызов в сборную Бразилии, несмотря на скандал с ударом фаната

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Наставник "селесао" огласил список игроков на матчи Копа Америки.
Неймар в составе сборной Бразилии
Неймар в составе сборной Бразилии
Getty Images

Конфедерация бразильского футбола опубликовала состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2019.

Главный тренер "желто-зеленых" вызвал в сборную одного экс-игрока донецкого Шахтера, ныне защищающий цвета Манчестер Сити.

Также отметим, что в состав "селесао" попал нападающий ПСЖ Неймар, которого могли отстранить от выступлений в сборной Бразилии из-за недавнего инцидента с ударом фаната во время церемонии награждения после финала Кубка Франции.

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Эдерсон (Манчестер Сити), Кассио (Коринтианс)

Защитники: Дани Алвес (ПСЖ), Фагнер (Коринтианс), Алекс Сандро (Ювентус), Филипе Луис (Атлетико), Тиаго Силва (ПСЖ), Маркиньос (ПСЖ), Миранда (Интер), Эдер Милитао (Порту).

Хавбеки: Каземиро (Реал), Фернандиньо (Манчестер Сити), Артур (Барселона), Аллан (Наполи), Лукас Пакета (Милан), Филиппе Коутиньо (Барселона), Давид Нерес (Аякс).

Форварды: Неймар (ПСЖ), Эвертон (Гремио), Ришарлисон (Эвертон), Роберто Фирмино (Ливерпуль), Габриэль Жезус (Манчестер Сити)

Ранее сообщалось, что Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Сербией и Люксембургом.

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