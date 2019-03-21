Отбор на Евро-2020: расписание и результаты матчей

Отбор на Евро-2020: расписание и результаты матчейНазад к разделу Сборные
Чемпионат Европы 2020 года станет особенным для все любителей футбола по причине того, что впервые турнир пройдет на территории всего континента, а не в рамках одной-двух стран.
Команды разбили на десять групп по пять и шесть сборных. В четырех из пяти групп по пять команд оказалось по одной сборной, пробившейся в финальную стадию Лиги наций, который пройдет в июне 2019 года. Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию.
Календарь Европейской квалификации
21-26 марта, 7-8 и 10-11 июня, 5-10 сентября, 10-15 октября, 14-19 ноября 2019 года
Время начала матчей в 21:45 по киевскому времени, если не отмечено другое:
ТУР 1
Четверг, 21 марта
Группа C:
Нидерланды – Беларусь 4:0
Северная Ирландия – Эстония 2:0
Группа E:
Словакия – Венгрия 2:0
Хорватия – Азербайджан 2:1
Группа G:
Австрия – Польша 0:1
Израиль – Словения 1:1
Северная Македония – Латвия 3:1
Группа I:
Казахстан – Шотландия 3:0
Кипр – Сан-Марино 5:0
Бельгия – Россия 3:1
Пятница, 22 марта
Группа A:
Англия - Чехия 5:0
Болгария - Черногория 1:1
Группа B:
Португалия - Украина 0:0
Люксембург - Литва 2:1
Группа H:
Молдова - Франция 1:4
Андорра - Исландия 0:2
Албания - Турция 0:2
Суббота, 23 марта
Группа D:
Грузия - Швейцария 0:2
Гибралтар - Ирландия 0:1
Группа F:
Испания - Норвегия 2:1
Швеция - Румыния 2:1
Мальта - Фарерские острова 2:1
Группа J:
Италия - Финляндия 2:0
Босния и Герцеговина - Армения 2:1
Лихтенштейн - Греция 0:2
ТУР 2
Воскресенье, 24 марта
Группа C:
Нидерланды - Германия 2:3
Северная Ирландия - Беларусь 2:1
Группа E:
Уэльс - Словакия 1:0
Венгрия - Хорватия 2:1
Группа G:
Израиль - Австрия 4:2
Польша - Латвия 2:0
Словения - БЮР Македония 1:1
Группа I:
Казахстан - Россия 0:4
Сан-Марино - Шотландия 0:2
Кипр - Бельгия 0:2
Понедельник, 25 марта
Группа A:
Черногория - Англия 1:5
Косово - Болгария 1:1
Группа B:
Португалия - Сербия 1:1
Люксембург - Украина 1:2
Группа H:
Турция - Молдова 4:0
Франция - Исландия 4:0
Андорра - Албания 0:3
Вторник, 26 марта
Группа D:
Швейцария - Дания 3:3
Ирландия - Грузия 1:0
Группа F:
Мальта - Испания 0:2
Норвегия - Швеция 3:3
Румыния - Фарерские острова 4:1
Группа J:
Армения - Финляндия 0:2
Италия - Лихтенштейн 6:0
Босния и Герцеговина - Греция 2:2
ТУР 3
Пятница, 7 июня
Группа A:
Чехия - Болгария 2:1
Черногория - Косово 1:1
Группа B:
Украина - Сербия 5:0
Литва - Люксембург 1:1
Группа D:
Грузия - Гибралтар 3:0
Дания - Ирландия 1:1
Группа F:
Фарерские острова - Испания 1:4
Швеция - Мальта 3:0
Норвегия - Румыния 2:2
Группа G:
БЮР Македония - Польша 0:1
Австрия - Словения 1:0
Латвия - Израиль 0:3
Суббота, 8 июня
Группа C:
Эстония - Северная Ирландия 1:2
Беларусь - Германия 0:2
Группа E:
Хорватия - Уэльс 2:1
Азербайджан - Венгрия 1:3
Группа H:
Исландия - Албания 1:0
Молдова - Андорра 1:0
Турция - Франция 2:0
Группа I:
Россия - Сан-Марино 9:0
Бельгия - Казахстан 3:0
Шотландия - Кипр 2:1
Группа J:
Финляндия - Босния и Герцеговина 2:0
Армения - Лихтенштейн 3:0
Греция - Италия 0:3
ТУР 4
Понедельник, 10 июня
Группа A:
Чехия - Черногория 3:0
Болгария - Косово 2:3
Группа B:
Украина - Люксембург 1:0
Сербия - Литва 4:1
Группа D:
Дания - Грузия 5:1
Ирландия - Гибралтар 2:0
Группа F:
Испания - Швеция 3:0
Мальта - Румыния 0:4
Фарерские острова - Норвегия 0:2
Группа G:
Польша - Израиль 4:0
БЮР Македония - Австрия 1:4
Латвия - Словения 0:5
Вторник, 11 июня
Группа C:
Германия - Эстония 8:0
Беларусь - Северная Ирландия 0:1
Группа E:
Азербайджан - Словакия 1:5
Венгрия - Уэльс 1:0
Группа H:
Андорра - Франция 0:4
Исландия - Турция 2:1
Албания - Молдова 2:0
Группа I:
Казахстан - Сан-Марино 4:0
Бельгия - Шотландия 3:0
Россия - Кипр 1:0
Группа J:
Италия - Босния и Герцеговина 2:1
Греция - Армения 2:3
Лихтенштейн - Финляндия 0:2
ТУР 5
Четверг, 5 сентября
Группа D: Ирландия - Швейцария, Гибралтар - Дания
Группа F: Румыния - Испания, Норвегия - Мальта, Фарерские острова - Швеция
Группа G: Израиль - БЮР Македония
Группа J: Армения - Италия (17:00), Босния и Герцеговина - Лихтенштейн, Финляндия - Греция
Пятница, 6 сентября
Группа C: Германия - Нидерланды, Эстония - Беларусь
Группа E: Словакия - Хорватия, Уэльс - Азербайджан
Группа G: Словения - Польша, Австрия - Латвия
Группа I: Сан-Марино - Бельгия, Шотландия - Россия, Кипр - Казахстан
Суббота, 7 сентября
Группа A: Косово - Чехия (14:00), Англия - Болгария (17:00)
Группа B: Литва - Украина (17:00), Сербия - Португалия
Группа H: Исландия - Молдова (17:00), Франция - Албания, Турция - Андорра
ТУР 6
Воскресенье, 8 сентября
Группа D: Швейцария - Гибралтар (17:00), Грузия - Дания (17:00)
Группа F: Испания - Фарерские острова (14:00), Румыния - Мальта (17:00), Швеция - Норвегия
Группа J: Армения - Босния и Герцеговина (17:00), Финляндия - Италия, Греция - Лихтенштейн
Понедельник, 9 сентября
Группа C: Северная Ирландия - Германия, Эстония - Нидерланды
Группа E: Азербайджан - Хорватия (17:00), Венгрия - Словакия
Группа G: Польша - Австрия, Словения - Израиль, Латвия - БЮР Македония
Группа I: Шотландия - Бельгия, Россия - Казахстан, Сан-Марино - Кипр
Вторник, 10 сентября
Группа A: Англия - Косово, Черногория - Чехия
Группа B: Литва - Португалия, Люксембург - Сербия
Группа H: Франция - Андорра, Албания - Исландия, Молдова - Турция
ТУР 7
Четверг, 10 октября
Группа C: Нидерланды - Северная Ирландия, Беларусь - Эстония
Группа E: Хорватия - Венгрия, Словакия - Уэльс
Группа G: Латвия - Польша, Австрия - Израиль, БЮР Македония - Словения
Группа I: Казахстан - Кипр (15:00), Бельгия - Сан-Марино, Россия - Шотландия
Пятница, 11 октября
Группа A: Чехия - Англия, Черногория - Болгария
Группа B: Португалия - Люксембург, Украина - Литва
Группа H: Исландия - Франция, Турция - Албания, Андорра - Молдова
Суббота, 12 октября
Группа D: Грузия - Ирландия (14:00), Дания - Швейцария (17:00)
Группа F: Фарерские острова - Румыния (17:00), Норвегия - Испания, Мальта - Швеция
Группа J: Босния и Герцеговина - Финляндия (17:00), Италия - Греция, Лихтенштейн - Армения
ТУР 8
Воскресенье, 13 октября
Группа C: Беларусь - Нидерланды (17:00), Эстония - Германия
Группа E: Венгрия - Азербайджан (17:00), Уэльс - Хорватия
Группа G: Польша - БЮР Македония, Словения - Австрия
Группа I: Казахстан - Бельгия (14:00), Кипр - Россия (17:00), Шотландия - Сан-Марино (17:00)
Понедельник, 14 октября
Группа A: Болгария - Англия, Косово - Черногория
Группа B: Украина - Португалия, Литва - Сербия
Группа H: Франция - Турция, Исландия - Андорра, Молдова - Албания
Вторник, 15 октября
Группа D: Швейцария - Ирландия, Гибралтар - Грузия
Группа F: Швеция - Испания, Румыния - Норвегия, Фарерские острова - Мальта
Группа G: Израиль - Латвия
Группа J: Лихтенштейн - Италия, Греция - Босния и Герцеговина, Финляндия - Армения
ТУР 9
Четверг, 14 ноября
Группа A: Англия - Черногория, Чехия - Косово
Группа B: Португалия - Литва, Сербия - Люксембург
Группа H: Турция - Исландия (17:00), Франция - Молдова, Албания - Андорра
Пятница, 15 ноября
Группа D: Швейцария - Грузия, Дания - Гибралтар
Группа F: Испания - Мальта, Румыния - Швеция, Норвегия - Фарерские острова (17:00)
Группа J: Армения - Греция (17:00), Финляндия - Лихтенштейн (17:00), Босния и Герцеговина - Италия
Суббота, 16 ноября
Группа C: Германия - Беларусь, Северная Ирландия - Нидерланды
Группа E: Азербайджан - Уэльс (17:00), Хорватия - Словакия
Группа G: Словения - Латвия (17:00), Израиль - Польша, Австрия - БЮР Македония
Группа I: Кипр - Шотландия (14:00), Россия - Бельгия (17:00), Сан-Марино - Казахстан (17:00)
ТУР 10
Воскресенье, 17 ноября
Группа A: Косово - Англия (17:00), Болгария - Чехия (17:00)
Группа B: Люксембург - Португалия (14:00), Сербия - Украина (14:00)
Группа H: Албания - Франция, Молдова - Исландия, Андорра - Турция
Понедельник, 18 ноября
Группа D: Гибралтар - Швейцария, Ирландия - Дания
Группа F: Испания - Румыния, Швеция - Фарерские острова, Мальта - Норвегия
Группа J: Италия - Армения, Лихтенштейн - Босния и Герцеговина, Греция - Финляндия
Вторник, 19 ноября
Группа C: Германия - Северная Ирландия, Нидерланды - Эстония
Группа E: Уэльс - Венгрия, Словакия - Азербайджан
Группа G: Польша - Словения, Латвия - Австрия, БЮР Македония - Израиль
Группа I: Бельгия - Кипр, Сан-Марино - Россия, Шотландия - Казахстан
Полная версия правил