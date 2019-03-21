Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Отбор на Евро-2020: расписание и результаты матчей

Назад к разделу Сборные
Комментариев: 2
Вашему вниманию результаты и расписание отборочного этапа на чемпионат Европы 2020.
Евро-202: расписание и результаты матчей отбора
Евро-202: расписание и результаты матчей отбора
uefa.com

Чемпионат Европы 2020 года станет особенным для все любителей футбола по причине того, что впервые турнир пройдет на территории всего континента, а не в рамках одной-двух стран.

Команды разбили на десять групп по пять и шесть сборных. В четырех из пяти групп по пять команд оказалось по одной сборной, пробившейся в финальную стадию Лиги наций, который пройдет в июне 2019 года. Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию. 

Календарь Европейской квалификации

21-26 марта, 7-8 и 10-11 июня, 5-10 сентября, 10-15 октября, 14-19 ноября 2019 года

Время начала матчей в 21:45 по киевскому времени, если не отмечено другое:

ТУР 1

Четверг, 21 марта

Группа C
Нидерланды – Беларусь 4:0
Северная Ирландия – Эстония 2:0

Группа E:
Словакия – Венгрия 2:0
Хорватия – Азербайджан 2:1

Группа G
Австрия – Польша 0:1
Израиль – Словения 1:1
Северная Македония – Латвия 3:1

Группа I
Казахстан – Шотландия 3:0
Кипр – Сан-Марино 5:0
Бельгия – Россия 3:1

Пятница, 22 марта

Группа A
Англия - Чехия 5:0
Болгария - Черногория 1:1

Группа B
Португалия - Украина 0:0
Люксембург - Литва 2:1

Группа H
Молдова - Франция 1:4
Андорра - Исландия 0:2
Албания - Турция 0:2

Суббота, 23 марта

Группа D
Грузия - Швейцария 0:2 
Гибралтар - Ирландия 0:1

Группа F
Испания - Норвегия 2:1
Швеция - Румыния 2:1
Мальта - Фарерские острова 2:1

Группа J
Италия - Финляндия 2:0
Босния и Герцеговина - Армения 2:1
Лихтенштейн - Греция 0:2

ТУР 2

Воскресенье, 24 марта

Группа C
Нидерланды - Германия 2:3
Северная Ирландия - Беларусь 2:1

Группа E
Уэльс - Словакия 1:0
Венгрия - Хорватия 2:1

Группа G
Израиль - Австрия 4:2
Польша - Латвия 2:0
Словения - БЮР Македония 1:1

Группа I
Казахстан - Россия 0:4
Сан-Марино - Шотландия 0:2
Кипр - Бельгия 0:2

Понедельник, 25 марта

Группа A:
Черногория - Англия 1:5
Косово - Болгария 1:1

Группа B:
Португалия - Сербия 1:1
Люксембург - Украина 1:2

Группа H
Турция - Молдова 4:0
Франция - Исландия 4:0
Андорра - Албания 0:3

Вторник, 26 марта

Группа D
Швейцария - Дания 3:3
Ирландия - Грузия 1:0

Группа F
Мальта - Испания 0:2
Норвегия - Швеция 3:3
Румыния - Фарерские острова 4:1

Группа J
Армения - Финляндия 0:2
Италия - Лихтенштейн 6:0
Босния и Герцеговина - Греция 2:2

ТУР 3

Пятница, 7 июня

Группа A:
Чехия - Болгария 2:1
Черногория - Косово 1:1

Группа B:
Украина - Сербия 5:0
Литва - Люксембург 1:1

Группа D:
Грузия - Гибралтар 3:0
Дания - Ирландия 1:1

Группа F:
Фарерские острова - Испания 1:4
Швеция - Мальта 3:0
Норвегия - Румыния 2:2

Группа G:
БЮР Македония - Польша 0:1
Австрия - Словения 1:0
Латвия - Израиль 0:3

Суббота, 8 июня

Группа C:
Эстония - Северная Ирландия 1:2
Беларусь - Германия 0:2

Группа E:
Хорватия - Уэльс 2:1
Азербайджан - Венгрия 1:3

Группа H:
Исландия - Албания 1:0
Молдова - Андорра 1:0
Турция - Франция 2:0

Группа I:
Россия - Сан-Марино 9:0
Бельгия - Казахстан 3:0
Шотландия - Кипр 2:1

Группа J:
Финляндия - Босния и Герцеговина 2:0
Армения - Лихтенштейн 3:0
Греция - Италия 0:3

ТУР 4

Понедельник, 10 июня

Группа A:
Чехия - Черногория 3:0
Болгария - Косово 2:3

Группа B:
Украина - Люксембург 1:0
Сербия - Литва 4:1

Группа D:
Дания - Грузия 5:1
Ирландия - Гибралтар 2:0

Группа F:
Испания - Швеция 3:0
Мальта - Румыния 0:4
Фарерские острова - Норвегия 0:2

Группа G:
Польша - Израиль 4:0
БЮР Македония - Австрия 1:4
Латвия - Словения 0:5

Вторник, 11 июня

Группа C:
Германия - Эстония 8:0
Беларусь - Северная Ирландия 0:1

Группа E:
Азербайджан - Словакия 1:5
Венгрия - Уэльс 1:0

Группа H:
Андорра - Франция 0:4
Исландия - Турция 2:1
Албания - Молдова 2:0

Группа I:
Казахстан - Сан-Марино 4:0
Бельгия - Шотландия 3:0
Россия - Кипр 1:0

Группа J:
Италия - Босния и Герцеговина 2:1
Греция - Армения 2:3
Лихтенштейн - Финляндия 0:2

ТУР 5

Четверг, 5 сентября

Группа D: Ирландия - Швейцария, Гибралтар - Дания
Группа F: Румыния - Испания, Норвегия - Мальта, Фарерские острова - Швеция
Группа G: Израиль - БЮР Македония
Группа J: Армения - Италия (17:00), Босния и Герцеговина - Лихтенштейн, Финляндия - Греция

Пятница, 6 сентября

Группа C: Германия - Нидерланды, Эстония - Беларусь
Группа E: Словакия - Хорватия, Уэльс - Азербайджан
Группа G: Словения - Польша, Австрия - Латвия
Группа I: Сан-Марино - Бельгия, Шотландия - Россия, Кипр - Казахстан

Суббота, 7 сентября

Группа A: Косово - Чехия (14:00), Англия - Болгария (17:00) 
Группа B: Литва - Украина (17:00), Сербия - Португалия
Группа H: Исландия - Молдова (17:00), Франция - Албания, Турция - Андорра

ТУР 6

Воскресенье, 8 сентября

Группа D: Швейцария - Гибралтар (17:00), Грузия - Дания (17:00) 
Группа F: Испания - Фарерские острова (14:00), Румыния - Мальта (17:00), Швеция - Норвегия
Группа J: Армения - Босния и Герцеговина (17:00), Финляндия - Италия, Греция - Лихтенштейн

Понедельник, 9 сентября

Группа C: Северная Ирландия - Германия, Эстония - Нидерланды
Группа E: Азербайджан - Хорватия (17:00), Венгрия - Словакия
Группа G: Польша - Австрия, Словения - Израиль, Латвия - БЮР Македония
Группа I: Шотландия - Бельгия, Россия - Казахстан, Сан-Марино - Кипр

Вторник, 10 сентября

Группа A: Англия - Косово, Черногория - Чехия
Группа B: Литва - Португалия, Люксембург - Сербия
Группа H: Франция - Андорра, Албания - Исландия, Молдова - Турция

ТУР 7

Четверг, 10 октября

Группа C: Нидерланды - Северная Ирландия, Беларусь - Эстония
Группа E: Хорватия - Венгрия, Словакия - Уэльс
Группа G: Латвия - Польша, Австрия - Израиль, БЮР Македония - Словения
Группа I: Казахстан - Кипр (15:00), Бельгия - Сан-Марино, Россия - Шотландия

Пятница, 11 октября

Группа A: Чехия - Англия, Черногория - Болгария
Группа B: Португалия - Люксембург, Украина - Литва
Группа H: Исландия - Франция, Турция - Албания, Андорра - Молдова

Суббота, 12 октября

Группа D: Грузия - Ирландия (14:00), Дания - Швейцария (17:00) 
Группа F: Фарерские острова - Румыния (17:00), Норвегия - Испания, Мальта - Швеция
Группа J: Босния и Герцеговина - Финляндия (17:00), Италия - Греция, Лихтенштейн - Армения

ТУР 8

Воскресенье, 13 октября

Группа C: Беларусь - Нидерланды (17:00), Эстония - Германия
Группа E: Венгрия - Азербайджан (17:00), Уэльс - Хорватия
Группа G: Польша - БЮР Македония, Словения - Австрия
Группа I: Казахстан - Бельгия (14:00), Кипр - Россия (17:00), Шотландия - Сан-Марино (17:00)

Понедельник, 14 октября

Группа A: Болгария - Англия, Косово - Черногория
Группа B: Украина - Португалия, Литва - Сербия
Группа H: Франция - Турция, Исландия - Андорра, Молдова - Албания

Вторник, 15 октября

Группа D: Швейцария - Ирландия, Гибралтар - Грузия
Группа F: Швеция - Испания, Румыния - Норвегия, Фарерские острова - Мальта
Группа G: Израиль - Латвия 
Группа J: Лихтенштейн - Италия, Греция - Босния и Герцеговина, Финляндия - Армения

ТУР 9

Четверг, 14 ноября

Группа A: Англия - Черногория, Чехия - Косово
Группа B: Португалия - Литва, Сербия - Люксембург
Группа H: Турция - Исландия (17:00), Франция - Молдова, Албания - Андорра

Пятница, 15 ноября

Группа D: Швейцария - Грузия, Дания - Гибралтар
Группа F: Испания - Мальта, Румыния - Швеция, Норвегия - Фарерские острова (17:00)
Группа J: Армения - Греция (17:00), Финляндия - Лихтенштейн (17:00), Босния и Герцеговина - Италия

Суббота, 16 ноября

Группа C: Германия - Беларусь, Северная Ирландия - Нидерланды
Группа E: Азербайджан - Уэльс (17:00), Хорватия - Словакия
Группа G: Словения - Латвия (17:00), Израиль - Польша, Австрия - БЮР Македония
Группа I: Кипр - Шотландия (14:00), Россия - Бельгия (17:00), Сан-Марино - Казахстан (17:00)

ТУР 10

Воскресенье, 17 ноября

Группа A: Косово - Англия (17:00), Болгария - Чехия (17:00) 
Группа B: Люксембург - Португалия (14:00), Сербия - Украина (14:00) 
Группа H: Албания - Франция, Молдова - Исландия, Андорра - Турция

Понедельник, 18 ноября

Группа D: Гибралтар - Швейцария, Ирландия - Дания
Группа F: Испания - Румыния, Швеция - Фарерские острова, Мальта - Норвегия
Группа J: Италия - Армения, Лихтенштейн - Босния и Герцеговина, Греция - Финляндия

Вторник, 19 ноября

Группа C: Германия - Северная Ирландия, Нидерланды - Эстония
Группа E: Уэльс - Венгрия, Словакия - Азербайджан
Группа G: Польша - Словения, Латвия - Австрия, БЮР Македония - Израиль
Группа I: Бельгия - Кипр, Сан-Марино - Россия, Шотландия - Казахстан

Поделись:
Теги: Евро-2020, отбор, квалификация, расписание матчей, результаты матчей, календарь, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Gagarinn    22.03.2019, 13:02
Оценка:  0
Gagarinn
Напихали лаптям защеку
DrFreeman    21.03.2019, 19:54
Оценка:  0
DrFreeman
ахахах))) неожиданно, особенно на фоне событий в Казахстане, никто не подумает, то это для отвлечения внимания, неа)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь