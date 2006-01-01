Каннаваро возглавил сборную Китая

Чемпион мира сменил на посту Марчелло Липпи.

Легендарный итальянский футболист Фабио Каннаваро назначен главным тренером китайской национальной сборной, сообщает сайт футбольной ассоциации Китая.

45-летний специалист сменил на этом посту Марчелло Липпи, который покинул пост наставника команды после вылета Китая из Кубка Азии. Липпи будет продолжать работать в сборной как консультант.

После завершения карьеры игрока в 2011 году итальянец тренировал Тяньцзинь Цюаньцзянь, Аль-Наср и Гуанджоу Эвергранд.

В качестве футболиста Каннаваро выиграл чемпионат мира-2006 в составе сборной Италии, а также стал обладателем Золотого мяча в 2006 году.