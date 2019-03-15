Возвращение Роналду: стала известна заявка сборной Португалии на матчи против Украины и Сербии

Возвращение Роналду: стала известна заявка сборной Португалии на матчи против Украины и СербииНазад к разделу Сборные
Тренерский штаб сборной Португалии по футболу назвал состав команды на ближайшие матчи национальной сборной.
Всего в список попали 25 футболистов.
Отметим, что в сборную вернулся нападающий Криштиану Роналду, который пропустил осенний цикл поединков.
Вратари: Бету (Гезтепе), Жозе Са (Олимпиакос), Руй Патрисиу (Вулверхэмптон).
Защитники: Жоао Конселу (Ювентус), Нельсон Семеду (Барселона), Жозе Фонте (Лилль), Пепе (Порту), Рубен Диаш (Бенфика), Марио Руи (Наполи), Рафаэль Геррейро (Боруссия Д).
Полузащитники: Данилу Перейра (Пору), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба — Вулверхэмптон), Вильям Карвалью (Бетис), Бруно Фернандеш (Спортинг), Жоао Марио (Интер), Пицци (Бенфика).
Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Рафа Силва (Бенфика), Андре Силва (Севилья), Диогу Жота (Вулверхэмптон), Жоао Фелиш (Бенфика), Диего Соуза (Брага).
Estes são os convocados para o início da defesa do título! #TodosPortugal— Portugal (@selecaoportugal) 15 марта 2019 г.
Vem ver os craques ao vivo!
🇵🇹 x 🇺🇦 ⚽️ 🇵🇹 x 🇷🇸
📅 22/03 e 25/03
🎟️ https://t.co/1jjMCgX7lD e https://t.co/kKNjZv8A8A
🏟️ Estádio da Luz pic.twitter.com/eQ3GgGw6OJ
Напомним, что 22 марта в Лиссабоне португальцы примут сборную Украины, а 25 марта там же состоится встреча с Сербией.
Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав национальной команды на матчи против Португалии и Люксембурга.
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