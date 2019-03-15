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Возвращение Роналду: стала известна заявка сборной Португалии на матчи против Украины и Сербии

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Соперник нашей национальной команды сыграет сильнейшим составом.
Сборная Португалии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Getty Images

Тренерский штаб сборной Португалии по футболу назвал состав команды на ближайшие матчи национальной сборной.

Всего в список попали 25 футболистов. 

Отметим, что в сборную вернулся нападающий Криштиану Роналду, который пропустил осенний цикл поединков.

Вратари: Бету (Гезтепе), Жозе Са (Олимпиакос), Руй Патрисиу (Вулверхэмптон).

Защитники: Жоао Конселу (Ювентус), Нельсон Семеду (Барселона), Жозе Фонте (Лилль), Пепе (Порту), Рубен Диаш (Бенфика), Марио Руи (Наполи), Рафаэль Геррейро (Боруссия Д).

Полузащитники: Данилу Перейра (Пору), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба — Вулверхэмптон), Вильям Карвалью (Бетис), Бруно Фернандеш (Спортинг), Жоао Марио (Интер), Пицци (Бенфика).

Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Рафа Силва (Бенфика), Андре Силва (Севилья), Диогу Жота (Вулверхэмптон), Жоао Фелиш (Бенфика), Диего Соуза (Брага).

Напомним, что 22 марта в Лиссабоне португальцы примут сборную Украины, а 25 марта там же состоится встреча с Сербией.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав национальной команды на матчи против Португалии и Люксембурга.

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Теги: футбол, сборная Португалии по футболу, Криштиану Роналду
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Комментариев (1)
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    15.03.2019, 15:57
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