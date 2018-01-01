Наставник сборной Аргентины вызвал в команду Месси впервые после ЧМ-2018

Лионель Месси был вызван в национальную команду на предстоящие матчи с Венесуэлой и Марокко.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони огласил состав национальной команды на предстоящие матчи с Венесуэлой и Марокко.

Впервые после чемпионата мира-2018 в России в сборную Аргентины был вызван форвард Лионель Месси.

Состав сборной Аргентины:

Вратари: Агустин Маркесин, Хуан Муссо, Эстебан Андрада, Франко Армани;

Защитники: Херман Пеццелья, Габриэль Меркадо, Хуан Фойт, Николас Отаменди, Вальтер Каннеманн, Николас Тальяфико, Маркос Акунья, Гонсало Монтиель, Ренцо Саравия, Лисандро Мартинес;

Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Джовани Ло Чельсо, Мануэль Лансини, Роберто Перейра, Анхель Ди Мария, Федерико Сарачо, Иван Марконе, Доминго Бланко, Родриго де Пауль;

Нападающие: Лионель Месси, Гонсало Мартинес, Пауло Дибала, Анхель Корреа, Лаутаро Мартинес, Дарио Бенедетто, Матиас Суарес.

Сборная Аргентины проведет в марте две товарищеские игры - 22-го марта с Венесуэлой, а 26 марта - с Марокко.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси вознаградил себя за две победы над Реалом, отправившись на горнолыжный курорт.