Мюллер: Не понимаю, почему вердикт Лева должен быть окончательным

Немецкий футболист признался, что был ошарашен такой новостью.

Нападающий мюнхенской Баварии Томас Мюллер отреагировал на решение главного тренера сборной Германии по Йоахима Лева больше не вызывать его, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в национальную команду.

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“Чем больше размышляю о решении Лева, тем больше злюсь из-за того, как это произошло. Не понимаю, почему его вердикт должен быть окончательным. Без сомнений, тренер обязан делать выбор, однако мы с Матсом и Жеромом все еще можем выступать на высочайшем уровне. Я был ошарашен этой новостью.



В составе национальной команды мы успешно играли на протяжении многих лет. Я всегда гордился, что могу носить футболку сборной. Всегда выкладывался на 100%, это было удивительное приключение. Я боец, но теперь смогу лишь наблюдать за командой“, - цитирует немца Goal.com.

Ранее руководство Баварии прокомментировало решение Лева.