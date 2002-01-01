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Срна может вернуться в состав сборной Хорватии

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Об этом именитого хорвата попросил обладатель Золотого мяча.
Дарио Срна в составе сборной Хорватии
Дарио Срна в составе сборной Хорватии
Getty Images

Экс-капитан сборной Хорватии Дарио Срна, покинувший национальную команду после Евро-2016, может вновь возобновить международную карьеру.

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Как сообщает Sportske Novosti, с просьбой о возвращении к футболисту лично обратился обладатель Золотого мяча-2018 Лука Модрич. Дело в том, что у наставника сборной Хорватии Златко Далича трудности с составом - Шиме Врсалько сделал операцию на колене и, вероятно, будет отсутствовать до конца года.

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Операцию также перенес игрок Динамо Йосип Пиварич, и тоже выпал на длительный срок. Проблемы со здоровьем испытывает и Деян Ловрен, что может послужить причиной возвращения Срны в сборную.

Напомним, Срна дебютировал за сборную Хорватии в 2002 году. За это время футболист провел 134 матча в составе национальной команды, в которых отметился 22 голами.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Хорватии и мадридского Реала Лука Модрич продлил контракт с командой до 2021 года.

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Теги: Лука Модрич, Дарио Срна, сборная Хорватии по футболу, международная карьера, футбол
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