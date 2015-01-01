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Бензема: Я не переживаю из-за того, что меня не вызывают в сборную

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Французский футболист признался, что уже не ждет вызова в национальную команду.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Форвард мадридского Реала Карим Бензема отметил, что не больше не ждет вызова в сборную Франции.

“Я уже не жду вызов, и не переживаю по поводу того, что меня не зовут. Теперь сборная Франции уже совсем другая команда. Они выиграли чемпионат мира, они обновили состав молодыми игроками и сейчас очень хороши. Желаю им только лучшего“, - приводит слова Бензема AS.

Бензема провел за сборную Франции 81 матч и забил 27 мячей. 

Напомним, в 2015 году произошел громкий скандал - Матье Вальбуена обвинил Бензема в шантаже. Хавбек утверждал, что Карим сотрудничает с преступниками, требовавшими крупную сумму денег за его интимное видео. По этой причине Бензема перестали вызывать в национальную сборную. Летом 2017 года форвард Реала выиграл дело в суде и его признали невиновным.

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Теги: футбол, Карим Бензема, сборная Франции по футболу
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Источник: as.com

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