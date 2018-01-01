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Экс-игрок Шахтера хочет вернуться в сборную Бразилии

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Фернандиньо выразил готовность вновь защищать цвета "селесао".
Фернандиньо
Фернандиньо
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо заявил о желании вернуться в стан национальной сборной Бразилии. Об этом сообщает портал Globoesporte.

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Как сообщает источник, после беседы с главным тренером “селесао“ Тите 33-летний бразилец выразил готовность вновь выступать за сборную.

Ранее футболист отказался принять участие в товарищеских матчах против Уругвая и Камеруна.

Причиной этого стали угрозы, которые Фернандиньо и его семья получали после чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола сообщил, что ему некем заменить опытного бразильца.

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Теги: Фернандиньо, Сборная Бразилии по футболу, Тите, футбол
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