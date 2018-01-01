Салаха не вызовут в сборную Египта

Форвард получит отдых на международном уровне и сможет сконцентрироваться на клубном футболе.

Нападающий английского Ливерпуля Мохамед Салах пропустит два ближайших матча сборной Египта. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Как утверждает источник, причиной этого является то, что сборная Египта уже решила задачу выхода в финальную часть Кубка африканских наций.

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Таким образом, Салаху предоставлена возможность сконцентрироваться на матчах за Ливерпуль в матчах Премьер-лиги и Лиги Чемпионов.

Салах пропустит пропустит поединки против Нигерии (22 марта) и Нигера (26 марта).

Напомним, что накануне Ливерпуль египтянина не сумел переиграть Вест Хэм в матче 25-го тура чемпионата Англии.