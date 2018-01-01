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Кейруш возглавил сборную Колумбии по футболу

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Экс-тренер сборной Ирана теперь будет работать с колумбийцами.
Карлуш Кейруш
Карлуш Кейруш
Getty Images

Сборная Колумбии по футболу объявила имя нового тренера. Им стал бывший тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш.

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После окончания Чемпионата Мира-2018, Кейруш, проработавший в азиатской сборной в течении восьми лет заявил, что не будет продлевать контракт с командой.

Сборная Колумбии, в свою очередь, так же лишилась главного тренера Хосе Пекермана после Мундиаля.

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Теги: футбол, сборная Колумбии по футболу, Карлуш Кейруш
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Источник: fcf.com.co

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