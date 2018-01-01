Кейруш возглавил сборную Колумбии по футболу

Кейруш возглавил сборную Колумбии по футболуНазад к разделу Сборные
Экс-тренер сборной Ирана теперь будет работать с колумбийцами.
Сборная Колумбии по футболу объявила имя нового тренера. Им стал бывший тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш.
Смотри также: Рейтинг сборных ФИФА
После окончания Чемпионата Мира-2018, Кейруш, проработавший в азиатской сборной в течении восьми лет заявил, что не будет продлевать контракт с командой.
Сборная Колумбии, в свою очередь, так же лишилась главного тренера Хосе Пекермана после Мундиаля.
Полная версия правил