Кейруш возглавил сборную Колумбии по футболу

Экс-тренер сборной Ирана теперь будет работать с колумбийцами.

Сборная Колумбии по футболу объявила имя нового тренера. Им стал бывший тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш.

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После окончания Чемпионата Мира-2018, Кейруш, проработавший в азиатской сборной в течении восьми лет заявил, что не будет продлевать контракт с командой.

Сборная Колумбии, в свою очередь, так же лишилась главного тренера Хосе Пекермана после Мундиаля.