Япония — Катар 1:3 Видео голов и обзор матча

Катарцы обыграли рекордсменов турнира Японию.

Катар - обладатель Кубка Азии Getty Images

В финале Кубка Азии по футболу Катар обыграл Японию и впервые в своей истории выиграл этот трофей.

Вашему вниманию видео голов матча Япония - Катар:

Япония — Катар 1:3

Голы: Минамино, 69 - Альмоез, 12, Хатим, 27, Акрам Афиф, 83, с пенальти.

Япония: Гонда — Сакаи, Томиясу, Йосида, Нагатомо — Харагучи (Муто, 62), Сибасаки, Сиотани (Ито, 84), Доан — Осако, Минамино (Инуи, 89).

Катар: Аль-Шиб — А. Хассан, Салман, Хухи (Аль Хаджри, 61), Коррейя — Хатим, Мадибо — Акрам Афиф, Аль-Хайдос (Будиаф, 74), Альрави — Альмоез.

Предупреждения: Сибасаки, Йосида, Сакаи — Акрам Афиф, Педро.