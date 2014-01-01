Япония — Катар 1:3 Видео голов и обзор матча

Япония — Катар 1:3 Видео голов и обзор матчаНазад к разделу Сборные
Катарцы обыграли рекордсменов турнира Японию.
В финале Кубка Азии по футболу Катар обыграл Японию и впервые в своей истории выиграл этот трофей.
Вашему вниманию видео голов матча Япония - Катар:
Япония — Катар 1:3
Голы: Минамино, 69 - Альмоез, 12, Хатим, 27, Акрам Афиф, 83, с пенальти.
Япония: Гонда — Сакаи, Томиясу, Йосида, Нагатомо — Харагучи (Муто, 62), Сибасаки, Сиотани (Ито, 84), Доан — Осако, Минамино (Инуи, 89).
Катар: Аль-Шиб — А. Хассан, Салман, Хухи (Аль Хаджри, 61), Коррейя — Хатим, Мадибо — Акрам Афиф, Аль-Хайдос (Будиаф, 74), Альрави — Альмоез.
Предупреждения: Сибасаки, Йосида, Сакаи — Акрам Афиф, Педро.
Полная версия правил