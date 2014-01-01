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Катар впервые в истории выиграл Кубок Азии

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Катарцы обыграли сборную Японии.
Катар - победитель Кубка Азии
Катар - победитель Кубка Азии
Getty Images

В Абу-Даби (ОАЭ) состоялся финал Кубка Азии. Он завершился победой сборной Катара, которая оказалась сильнее Японии - 3:1.

Голами у победителей отметились нападающий Алмоез Али Абдулла, хавбек Атем Абдулазиз и форвард Акрам Афиф, забивший гол с пенальти. У японцев мяч на счету полузащитника Такуми Минамино.

Япония — Катар 1:3

Голы: Минамино, 69 -  Альмоез, 12, Хатим, 27, Акрам Афиф, 83, с пенальти.

Япония: Гонда — Сакаи, Томиясу, Йосида, Нагатомо — Харагучи (Муто, 62), Сибасаки, Сиотани (Ито, 84), Доан — Осако, Минамино (Инуи, 89).

Катар: Аль-Шиб — А. Хассан, Салман, Хухи (Аль Хаджри, 61), Коррейя — Хатим, Мадибо — Акрам Афиф, Аль-Хайдос (Будиаф, 74), Альрави — Альмоез.

Предупреждения: Сибасаки, Йосида, Сакаи — Акрам Афиф, Педро.

Отметим, что для катарцев это первый титул чемпионов Азии. Японцы выигрывали турнир четыре раза, в последний раз - в 2011 году.

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Теги: футбол, Кубок Азии, сборная Японии по футболу, сборная Катара по футболу
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