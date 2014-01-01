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СМИ: Месси вернется в сборную Аргентины

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Нападающий планирует возобновить свою международную карьеру.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Форвард каталонской Барселоны Лионель Месси с большой долей вероятности возобновит свои выступления за национальную сборную Аргентины.

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Как сообщает портал AS, 31-летний футболист уже обсудил это решение с главным тренером своей сборной Лионелем Скалони.

Ожидается, что Месси прибудет в расположение сборной Аргентины накануне товарищеских матчей с Венесуэлой (22-го марта) и Марокко (26-го марта). 

Лионель Месси провел за свою национальную сборную 128 матчей, в которых забил 65 голов. В последний раз аргентинец играл за "альбиселесте" на ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Месси является главным претендентом на Золотую бутсу -2019.

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Теги: Лионель Месси, сборная Аргентины по футболу, Лионель Скалони, сборные, футбол
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