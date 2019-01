Фанаты сборной ОАЭ забросали игроков Катара своей обувью

Сборная ОАЭ принимала Катар в рамках полуфинального матча Кубка Азии.

Катарские футболисты праздновали второй забитый гол в ворота хозяев поля, что вызвало недовольство со стороны местных болельщиков. В итоге фанаты начали бросать в игроков обувь, а стюарды жестами просили их прекратить.

Fans throwing shoes at the Qatari players after they score their 2nd goal 😲 pic.twitter.com/zCxyhZeWOc