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Фанаты сборной ОАЭ забросали игроков Катара своей обувью

Назад к разделу Сборные
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Болельщики своеобразным способом отреагировали на один из голов сборной Катара.
Игроки сборной Катара празднуют гол в ворота ОАЭ
Игроки сборной Катара празднуют гол в ворота ОАЭ
twitter.com/afcasiancup

Сборная ОАЭ принимала Катар в рамках полуфинального матча Кубка Азии.

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Катарские футболисты праздновали второй забитый гол в ворота хозяев поля, что вызвало недовольство со стороны местных болельщиков. В итоге фанаты начали бросать в игроков обувь, а стюарды жестами просили их прекратить.

Стоит сказать, что перед началом поединка фанаты также освистали гимн Катара, но это не помешало гостям обыграть ОАЭ со счетом 4:0.

Отметим, что между Катаром и ОАЭ сложные политические отношения. В 2017 года Эмираты обвинили Катар в поддержке терроризма и вместе с пятью другими арабскими странами разорвали дипломатические отношения с государством.

Ранее сообщалось, что фанаты поприветствовали новичка Челси жестким троллингом его любви к Nutella.

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Теги: сборная Катара, ОАЭ, сборные, Кубок Азии, футбол, видео, фанаты
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