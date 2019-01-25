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Копа Америка-2019: результаты жеребьевки группового этапа

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В турнире впервые примут участие команды из Азии.
Жеребьевка Копа Америка-2019
Жеребьевка Копа Америка-2019
Getty Images

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась жеребьевка группового этапа Копа Америка-2019.

В турнире примут участие 10 сборных КОНМЕБОЛ и две приглашенные команды из Азии  Катар и Япония, сообщает официальный сайт организации.

С 1993 года КОНМЕБОЛ решил приглашать в турнир команды из КОНКАКАФ (Северная Америка) для увеличения интереса и набора нужного количества участников.

Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля нынешнего года в Бразилии.

Группа А: Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу.

Группа В: Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар.

Группа С: Уругвай, Эквадор, Япония, Чили. 

Обладатели 1-х и 2-х мест выходят в 1/4 финала турнира.

Также еще две путевки получают две лучшие команды, занявшие 3-е места.

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Теги: футбол, Копа Америка, Кубок Америки
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Источник: www.conmebol.com

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