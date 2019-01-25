Копа Америка-2019: результаты жеребьевки группового этапа

В турнире впервые примут участие команды из Азии.

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась жеребьевка группового этапа Копа Америка-2019.

В турнире примут участие 10 сборных КОНМЕБОЛ и две приглашенные команды из Азии Катар и Япония, сообщает официальный сайт организации.

С 1993 года КОНМЕБОЛ решил приглашать в турнир команды из КОНКАКАФ (Северная Америка) для увеличения интереса и набора нужного количества участников.

Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля нынешнего года в Бразилии.

Группа А: Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу.

Группа В: Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар.

Группа С: Уругвай, Эквадор, Япония, Чили.

Estos son los resultados para el choque de los verdaderos titanes. ¡Que el mundo sienta la vibración sudamericana ¡Así se jugará la CONMEBOL Copa América Brasil 2019! #CopaAmerica2019 pic.twitter.com/Wa65qhHBxL — Copa América (@CopaAmerica) 24 января 2019 г.

Обладатели 1-х и 2-х мест выходят в 1/4 финала турнира.

Также еще две путевки получают две лучшие команды, занявшие 3-е места.