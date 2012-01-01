Футболист сборной Индии обошел Месси по количеству голов за сборную

Футболист сборной Индии обошел Месси по количеству голов за сборнуюНазад к разделу Сборные
Сунил Четри забил 67 голов за национальную команду.
Форвард сборной Индии Сунил Четри оформил дубль в стартовом матче Кубка Азии против Таиланда (4:1).
Таким образом, теперь на его счету 67 голов в 105 играх за национальную сборную.
По голам за сборную Четри обошел нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который забил 65 голов.
Из действующих футболистов больше только у португальца Криштиану Роналду - 85.
Отметим, что рекорд принадлежит иранцу Али Даеи, который с 1993 по 2006 год отметился 109 мячами.
Полная версия правил