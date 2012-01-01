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Футболист сборной Индии обошел Месси по количеству голов за сборную

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Сунил Четри забил 67 голов за национальную команду.
Сунил Четри
Сунил Четри
therisingbharat.com

Форвард сборной Индии Сунил Четри оформил дубль в стартовом матче Кубка Азии против Таиланда (4:1).

Таким образом, теперь на его счету 67 голов в 105 играх за национальную сборную.

По голам за сборную Четри обошел нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который забил 65 голов.

Из действующих футболистов больше только у португальца Криштиану Роналду - 85.

Отметим, что рекорд принадлежит иранцу Али Даеи, который с 1993 по 2006 год отметился 109 мячами.

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Теги: футбол, сборные
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