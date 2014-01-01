Буффон исключил свое возвращение в сборную Италии

Итальянец рад, что капитанская повязка оказалась у Джорджио Кьеллини.

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон рассказал, вернется ли он в национальную сборную Италии.

“Я разговаривал с Роберто Манчини, я им не нужен. Он знает правильный путь. Я рад, что Джорджо Кьеллини унаследовал от меня капитанскую повязку, потому что он как человек и футболист заслуживает такой ответственности“, - цитирует Буффона Corriere della Sera.

Напомним, после невыхода итальянцев на чемпионат мира 2018 года Буффон сообщил, что завершает международную карьеру, но в марте 2018 года сыграл за сборную в товарищеском матче с Аргентиной (0:2), и в следующем матче против Англии (1:1) остался на скамейке запасных.

После этого 40-летний вратарь окончательно перестал вызываться в сборную Италии.

Ранее сообщалось, что ПСЖ продлит контракт с Буффоном еще на один сезон.