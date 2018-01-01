Венгрия и Словения примут молодежный чемпионат Европы в 2021 году

Такое решение принял исполком УЕФА.

Чемпионат Европы 2021 года среди молодежных команд (U-21) пройдет сразу в Венгрии и Словении, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Финальная стадия турнира пройдет в июне 2021 года. Такое решение было принято на заседании исполкома союза в ирландском Дублине.

#UEFAExCo: Hungary & Slovenia will host the 2021 UEFA U21 Finals 🇭🇺 🇸🇮



✒️📆 June 2021 pic.twitter.com/78mHypj46L — UEFA (@UEFA) 3 декабря 2018 г.

В 2019 году турнир пройдет в Италии и Сан-Марино.