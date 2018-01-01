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Венгрия и Словения примут молодежный чемпионат Европы в 2021 году

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Такое решение принял исполком УЕФА.
УЕФА
УЕФА
uefa.com

Чемпионат Европы 2021 года среди молодежных команд (U-21) пройдет сразу в Венгрии и Словении, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Финальная стадия турнира пройдет в июне 2021 года. Такое решение было принято на заседании исполкома союза в ирландском Дублине.

В 2019 году турнир пройдет в Италии и Сан-Марино.

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Теги: футбол, U-21, чемпионат Европы
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Источник: uefa.com

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