Евро-2020: стали известны все группы квалификации

Евро-2020: стали известны все группы квалификацииНазад к разделу Сборные
В Дублине состоялась жеребьевка отбора на Евро-2020, в ходе которой все сборные узнали своих соперников.
Итак, из шести корзин сложились следующие группы:
Группа A: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово
Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург
Группа C: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар
Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарреры, Мальта
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия
Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра
Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино
Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Армения Финляндия, Греция, Лихтенштейн
Фото: УЕФА
Полная версия правил