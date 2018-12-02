Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Евро-2020: стали известны все группы квалификации

Назад к разделу Сборные
Комментариев: 1
Жребий определил всех соперников по квалификации чемпионата Европы - 2020.
Евро-2020: определились соперники по группам квалификации
Евро-2020: определились соперники по группам квалификации
ФФУ

В Дублине состоялась жеребьевка отбора на Евро-2020, в ходе которой все сборные узнали своих соперников.

Итак, из шести корзин сложились следующие группы:

Группа A: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово

Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург

Группа C: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар

Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарреры, Мальта

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия

Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Армения Финляндия, Греция, Лихтенштейн


Фото: УЕФА 

Поделись:
Теги: Евро-2020, футбол, жеребьевка, квалификация, группы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Духовный_скреп    02.12.2018, 15:30
Оценка:  0
Духовный_скреп
Не пойму,в одни группах 5,в других 6))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь