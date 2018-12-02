Евро-2020: стали известны все группы квалификации

Жребий определил всех соперников по квалификации чемпионата Европы - 2020.

В Дублине состоялась жеребьевка отбора на Евро-2020, в ходе которой все сборные узнали своих соперников.

Итак, из шести корзин сложились следующие группы:

Группа A: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово

Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург

Группа C: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар

Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарреры, Мальта

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия

Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Армения Финляндия, Греция, Лихтенштейн



Фото: УЕФА