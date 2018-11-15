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Хорватия - Испания 3:2 видео голов и обзор матча Лиги наций

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Хорватия вырвала у Испании победу в матче Лиги наций.

Видео голов матча Хорватия - Испания
Видео голов матча Хорватия - Испания
twitter.com/sefutbol

Сборная Хорватии в компенсированное время вырвала победу над Испанией в матче пятого тура группового этапа Лиги нации благодаря голу Едвая.

Смотрите видео голов и обзор матча Хорватия - Испания:

Хорватия - Испания 3:2
Голы: Крамарич, 54, Едвай, 69, 90+3 - Себальос, 56, Рамос, 78 (с пенальти)

Хорватия: Л. Калинич - Врсалько, Ловрен, Вида, Едвай - Ракитич (Влашич, 68), Брозович - Ребич (Брекало, 73), Модрич, Перишич - Крамарич (Пьяца, 89)

Испания: Де Хеа - Роберто, Рамос, И. Мартинес, Альба - Сауль (Сусо, 74), Бускетс, Себальос - Родриго (Асенсио, 61), Аспас (Мората, 64), Иско

Предупреждения: Ребич, Перишич - Бускетс, Себальос. 

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Теги: сборная Хорватии по футболу, сборная Испании по футболу, Лига наций, видео голов, обзор матча
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