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Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две позиции

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ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд по футболу.
Национальная сборная Украины по футболу
Национальная сборная Украины по футболу
ФФУ

В октябре сборная Украины по футболу выиграла у Чехии в матче Лиги наций, а также сыграла вничью в товарищеском матче с Италией.

Таким образом, благодаря успехам нашей команды, Украина поднялась на два места в обновленном рейтинге ФИФА и теперь занимает 27-ю позицию. Первую строчку сохранила за собой Бельгия, второй идет команда Франции,  а на третьем месте расположилась сборная Бразилии.

1 (1). Бельгия – 1733 очка
2 (1). Франция – 1732
3 (3). Бразилия – 1669 
4 (4). Хорватия – 1635 
5 (4). Англия – 1619 
6 (5). Уругвай – 1617
7 (7). Португалия – 1616 
8 (8). Швейцария – 1598 
9 (9). Испания – 1594
10 (10). Дания – 1584
...
27 (29). Украина – 1490
28 (26). Словакия – 1483
38 (38). Турция – 1449
48 (49). Чехия – 1420

 

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Теги: футбол, рейтинг, ФИФА, сборная Украины по футболу
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