ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд по футболу.

В октябре сборная Украины по футболу выиграла у Чехии в матче Лиги наций, а также сыграла вничью в товарищеском матче с Италией.

Таким образом, благодаря успехам нашей команды, Украина поднялась на два места в обновленном рейтинге ФИФА и теперь занимает 27-ю позицию. Первую строчку сохранила за собой Бельгия, второй идет команда Франции, а на третьем месте расположилась сборная Бразилии.

1 (1). Бельгия – 1733 очка

2 (1). Франция – 1732

3 (3). Бразилия – 1669

4 (4). Хорватия – 1635

5 (4). Англия – 1619

6 (5). Уругвай – 1617

7 (7). Португалия – 1616

8 (8). Швейцария – 1598

9 (9). Испания – 1594

10 (10). Дания – 1584

...

27 (29). Украина – 1490

28 (26). Словакия – 1483

38 (38). Турция – 1449

48 (49). Чехия – 1420

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