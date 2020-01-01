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Лига чемпионов: определились пары 1/4 финала

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Команды узнали соперников на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Getty Images

В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов-2020/21.

По итогам церемонии стали известны все пары соперников, которые сыграют в четвертьфинале турнира.

Пары 1/4 финала турнира:

Манчестер Сити (Англия) - Боруссия Д (Германия)

Порту (Португалия) - Челси (Англия)

Бавария (Германия) - ПСЖ (Франция)

Реал Мадрид (Испания) - Ливерпуль (Англия)

Кроме того, определилось, победители каких пар встретятся в полуфинале турнира.

Пары 1/2 финала турнира:

Бавария (Германия) / ПСЖ (Франция) - Манчестер Сити (Англия) / Боруссия Д (Германия)

Реал Мадрид (Испания) / Ливерпуль (Англия) - Порту (Португалия) / Челси (Англия)

Кроме того, по итогам жеребьевки определилось, что победитель первого полуфинала (Бавария (Германия) / ПСЖ (Франция) - Манчестер Сити (Англия) / Боруссия Д (Германия)) будет номинальным хозяином поля в финале Лиги чемпионов.

Расписание матчей:

1/4 финала

6 и 7 апреля - первые матчи
13 и 14 апреля - ответные матчи

1/2 финала

27 и 28 апреля - первые матчи
4 и 5 мая - ответные матчи

Финал

29 мая, Олимпийский стадион Ататюрка, Стамбул (Турция)

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Теги: Лига чемпионов, футбол, Бавария, Ман Сити, Порту, Челси, Боруссия Д, ПСЖ
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