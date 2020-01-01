Лига чемпионов: определились пары 1/4 финала
В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов-2020/21.
По итогам церемонии стали известны все пары соперников, которые сыграют в четвертьфинале турнира.
Пары 1/4 финала турнира:
Манчестер Сити (Англия) - Боруссия Д (Германия)
Порту (Португалия) - Челси (Англия)
Бавария (Германия) - ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания) - Ливерпуль (Англия)
Кроме того, определилось, победители каких пар встретятся в полуфинале турнира.
Пары 1/2 финала турнира:
Бавария (Германия) / ПСЖ (Франция) - Манчестер Сити (Англия) / Боруссия Д (Германия)
Реал Мадрид (Испания) / Ливерпуль (Англия) - Порту (Португалия) / Челси (Англия)
Кроме того, по итогам жеребьевки определилось, что победитель первого полуфинала (Бавария (Германия) / ПСЖ (Франция) - Манчестер Сити (Англия) / Боруссия Д (Германия)) будет номинальным хозяином поля в финале Лиги чемпионов.
Расписание матчей:
1/4 финала
6 и 7 апреля - первые матчи
13 и 14 апреля - ответные матчи
1/2 финала
27 и 28 апреля - первые матчи
4 и 5 мая - ответные матчи
Финал
29 мая, Олимпийский стадион Ататюрка, Стамбул (Турция)
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