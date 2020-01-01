Реал Мадрид - Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22:00
Во вторник, 16 марта, мадридский Реал примет Аталанту из Бергамо в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе Альфредо ди Стефано в 22:00 по киевскому времени.
В первом матче "сливочные" на выезде добыли минимальную победу - 1:0. До нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов команды прежде не встречались.
В национальном первенстве Реал занимает третье место, имея 57 очков, и проигрывая лидирующему Атлетико 6 баллов. Аталанта находится на четвертой позиции в Серии А, набрав 52 пункта.
В промежутке между матчами 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта сыграла четыре поединка в чемпионате Италии, из которых выиграла три (против Сампдории, Кротоне и Специи) и потерпела одно поражение от Интера (0:1).
Реал же сыграл три матча в чемпионате Испании - два завершились вничью (против Реал Сосьедада и Атлетико) и в одном "сливочные" выиграли (против Эльче).
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