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Зинченко: Вижу голодные до побед глаза в раздевалке Манчестер Сити

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Украинец высказался об ответном матче Лиги чемпионов против Боруссии.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии М.

"Нам нужно показывать свой лучший футбол в каждом матче. На этой стадии Лиги чемпионов простых поединков уже быть не может по определению. Нужно сыграть организованно и сделать все для победы. У Боруссии хороший состав. Наш соперник уже показал, на что способен в еврокубках".

Украинец также поделился мнением о перспективах "горожан" в этом сезоне.

"Сможем ли мы выиграть все четыре трофея (АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги и ЛЧ - прим. ред.)? Бавария в прошлом сезоне доказала, что это возможно. Барселона сделала то же самое с Пепом Гвардиолой. Почему бы и нет? У нас фантастическая команда, в которой собраны лучшие игроки планеты.

Я вижу голодные до побед глаза в нашей раздевалке. Каждый из нас мечтает о завоевании новых титулов. Это и есть наша задача", - цитирует Зинченко пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч Манчестер Сити - Боруссия М состоится во вторник, 16 марта. Первый поединок завершился выездной победой "горожан" со счетом 2:0.

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