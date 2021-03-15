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Азар рискует пропустить ответный матч против Аталанты в Лиге чемпионов

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Бельгиец не тренировался в основной группе "сливочных" накануне поединка.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Мадридский Реал 15-го марта провел тренировку, в которой начал подготовку к поединку против итальянской Аталанты в Лиге чемпионов.

В общей группе футболистов не тренировался вингер клуба Эден Азар. Об этом сообщает Marca.

Сообщается, что бельгиец скорее всего не сыграет в матче против Аталанты из-за повреждения. Отметим, что центральный защитник Реала Серхио Рамос тренировался без проблем.

В текущем сезоне на счету бельгийца 14 матчей за "галактикос" во всех турнирах, в которых он трижды поражал ворота соперников.

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Теги: Эден Азар, Реал, футбол, Реал, Ла Лига
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