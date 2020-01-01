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Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов

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Нападающий дортмундской Боруссии продолжает штамповать голы и рекорды.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Норвежец оформил дубль в ответном матче 1/8 финала против Севильи (2:2) и помог своей команде выйти в четвертьфинал.

На эту награду также претендовали Сержиу Оливейра из Порту, Фабиньо из Ливерпуля и Кейлор Навас из ПСЖ.

Холанд также установил рекорд Лиги чемпионов, быстрее всех забив 20 голов в турнире. Для этого Эрлингу понадобилось всего 14 матчей.

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Теги: Эрлинг Холанд, Боруссия, Лига чемпионов
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