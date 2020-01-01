Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий дортмундской Боруссии продолжает штамповать голы и рекорды.
Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Норвежец оформил дубль в ответном матче 1/8 финала против Севильи (2:2) и помог своей команде выйти в четвертьфинал.
На эту награду также претендовали Сержиу Оливейра из Порту, Фабиньо из Ливерпуля и Кейлор Навас из ПСЖ.
Холанд также установил рекорд Лиги чемпионов, быстрее всех забив 20 голов в турнире. Для этого Эрлингу понадобилось всего 14 матчей.
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