Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий дортмундской Боруссии продолжает штамповать голы и рекорды.

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Норвежец оформил дубль в ответном матче 1/8 финала против Севильи (2:2) и помог своей команде выйти в четвертьфинал.

На эту награду также претендовали Сержиу Оливейра из Порту, Фабиньо из Ливерпуля и Кейлор Навас из ПСЖ.

Холанд также установил рекорд Лиги чемпионов, быстрее всех забив 20 голов в турнире. Для этого Эрлингу понадобилось всего 14 матчей.