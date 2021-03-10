Кейлор Навас - о победе над Барселоной: Я очень привязан к Реалу и его фанатам

Вратарь ПСЖ прокомментировал матч с каталонской командой.

В рамках ответной встречи ПСЖ и Барселоны голкипер Кейлор Навас стал лучшим игроком матча.

"Я рад, что помог своей команде пройти Барселону. Я играл за мадридский Реал несколько лет и выиграл с ним много трофеев. Я очень привязан к этому клубу и его болельщикам. Но сейчас уже другая история, и теперь я отдаю всего себя ради ПСЖ", – рассказал Навас Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что Кейлор Навас претендует на звание "Лучший игрок недели" в Лиге чемпионов.

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