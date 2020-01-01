"Надо же, он человек": Линекер отреагировал на незабитый пенальти Месси
Аргентинец не сумел оформить дубль в матче против ПСЖ.
В рамках 1/8 финала Лиги чемпионом Барселона сыграла вничью с ПСЖ (1:1).
В концовке первого тайма "сине-гранатовые" получили право на пенальти. Лидер каталонцев Лионель Месси мог оформить дубль, но не сумел пробить Кейлора Наваса, который отразил удар с точки.
Бывший форвард Барселоны и сборной Англии Гари Линекер, а ныне телеэксперт, отреагировал на незабитый пенальти аргентинца.
"Надо же, он человек", - написал Линекер в Twitter.
Стоит отметить, специалист перед этим выразил восхищение голом Месси, который мощным ударом пробил в девятку.
"Месси был великолепен в первом тайме, но этот его гол - нечто особенное", - отреагировал Линекер.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Барселона.
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