"Надо же, он человек": Линекер отреагировал на незабитый пенальти Месси

Аргентинец не сумел оформить дубль в матче против ПСЖ.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионом Барселона сыграла вничью с ПСЖ (1:1).

В концовке первого тайма "сине-гранатовые" получили право на пенальти. Лидер каталонцев Лионель Месси мог оформить дубль, но не сумел пробить Кейлора Наваса, который отразил удар с точки.

Бывший форвард Барселоны и сборной Англии Гари Линекер, а ныне телеэксперт, отреагировал на незабитый пенальти аргентинца.

"Надо же, он человек", - написал Линекер в Twitter.

Стоит отметить, специалист перед этим выразил восхищение голом Месси, который мощным ударом пробил в девятку.

"Месси был великолепен в первом тайме, но этот его гол - нечто особенное", - отреагировал Линекер.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Барселона.