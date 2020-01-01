Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Надо же, он человек": Линекер отреагировал на незабитый пенальти Месси

Комментариев: 0
Аргентинец не сумел оформить дубль в матче против ПСЖ.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионом Барселона сыграла вничью с ПСЖ (1:1).

В концовке первого тайма "сине-гранатовые" получили право на пенальти. Лидер каталонцев Лионель Месси мог оформить дубль, но не сумел пробить Кейлора Наваса, который отразил удар с точки.

Бывший форвард Барселоны и сборной Англии Гари Линекер, а ныне телеэксперт, отреагировал на незабитый пенальти аргентинца.

"Надо же, он человек", - написал Линекер в Twitter.

Стоит отметить, специалист перед этим выразил восхищение голом Месси, который мощным ударом пробил в девятку.

"Месси был великолепен в первом тайме, но этот его гол - нечто особенное", - отреагировал Линекер.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Барселона. 

Поделись:
Теги: Барселона, футбол, Лига чемпионов, ПСЖ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь