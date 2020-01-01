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Почеттино - о матче с Барселоной: У нас были проблемы

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Специалист отметил отличную игру голкипера команды Кейлора Наваса.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал ответный матч против Барселоны (1:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"В первом тайме нам пришлось несладко. У нас были проблемы с первым пасом. Это был серьезный психологический экзамен, ведь перед этой игрой люди много говорили о прошлом. Во втором тайме мы были уже совершенно другой командой.

Мы слишком много думали в первом тайме. Это очевидно. Мы слишком много думали о выходе в следующий раунд, и я сказал об этом игрокам в перерыве. Я попросил их играть. Конечно, я не был доволен, и открыто сказал игрокам об этом.

Во втором тайме мы были уже конкурентоспособны. Главное, что прошли дальше. Мы должны избавиться от дурных мыслей и думать позитивно.

Кейлор Навас в очередной раз показал все свои качества. Он является вратарем высочайшего класса", - приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, по сумме двух матчей ПСЖ вышел в четвертьфинал турнира.

На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча ПСЖ - Барселона.

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Теги: Маурисио Почеттино, ПСЖ, Барселона, футбол
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