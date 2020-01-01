Мбаппе побил уникальный рекорд Месси в Лиге чемпионов

Килиан отметился забитым голом в матче против Барселоны.

Барселона сыграла вничью с ПСЖ в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1, каталонцы по сумме двух игр вылетели из турнира.

Голом в составе парижан отметился нападающий Килиан Мбаппе. Этот мяч стал для француза 25-м в рамках турнира, сообщает Opta.

Он достиг этого результата в возрасте 22 лет и 80 дней, став самым молодым игроком, забившим столько голов в ЛЧ.

Предыдущее достижение принадлежало форварду Барселоны Лионелю Месси. Аргентинец забил 25 голов в возрасте 22 лет и 286 дней.

Смотрите также видео голов и обзор матча ПСЖ - Барселона.