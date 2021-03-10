УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

В список номинантов попали четыре игрока.

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на награду лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов.

В список претендентов попали четыре футболиста:

Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд , который сделал дубль в ворота Севильи.

, который сделал дубль в ворота Севильи. Форвард Порту Сержиу Оливейра , что огорчил голкипера Ювентуса двумя голами.

, что огорчил голкипера Ювентуса двумя голами. Полузащитник Ливерпуля Фабиньо . Бразилец был главным стержнем в центре поля команды Клоппа в победном матче с Лейпцигом.

. Бразилец был главным стержнем в центре поля команды Клоппа в победном матче с Лейпцигом. Голкипер ПСЖ Кейлор Навас, который совершил 9 сейвов в матче против Барселоны, что позволило ПСЖ выбить каталонцев из Лиги чемпионов.

🔝 Кто был лучшим на этой неделе?



🌟 Сержиу Оливейра

🌟 Кейлор Навас

🌟 Эрлинг Холанн

🌟 Фабиньо#ЛигаЧемпионов | @FTBSantander — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 10, 2021

Проголосовать за лучшего футболиста минувшей недели Лиги чемпионов можно здесь.

Напомним, на этой неделе состоялось 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов: Порту сумело выбить Ювентус, результативная ничья Севильи и Боруссии Д вывела в 1/4 немцев, Ливерпуль дома разобрался с Лейпцигом, а ПСЖ - выбил Барселону.