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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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В список номинантов попали четыре игрока.
Кейлор Навас
Кейлор Навас
Getty Images

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на награду лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов.

В список претендентов попали четыре футболиста:

  • Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд, который сделал дубль в ворота Севильи.
  • Форвард Порту Сержиу Оливейра, что огорчил голкипера Ювентуса двумя голами.
  • Полузащитник Ливерпуля Фабиньо. Бразилец был главным стержнем в центре поля команды Клоппа в победном матче с Лейпцигом. 
  • Голкипер ПСЖ Кейлор Навас, который совершил 9 сейвов в матче против Барселоны, что позволило ПСЖ выбить каталонцев из Лиги чемпионов.

Проголосовать за лучшего футболиста минувшей недели Лиги чемпионов можно здесь.

Напомним, на этой неделе состоялось 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов: Порту сумело выбить Ювентус, результативная ничья Севильи и Боруссии Д вывела в 1/4 немцев, Ливерпуль дома разобрался с Лейпцигом, а ПСЖ - выбил Барселону.

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Теги: Эрлинг Холанд, Сержиу Оливейра, Фабиньо, Кейлор Навас
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