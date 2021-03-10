УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
В список номинантов попали четыре игрока.
Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на награду лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов.
В список претендентов попали четыре футболиста:
- Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд, который сделал дубль в ворота Севильи.
- Форвард Порту Сержиу Оливейра, что огорчил голкипера Ювентуса двумя голами.
- Полузащитник Ливерпуля Фабиньо. Бразилец был главным стержнем в центре поля команды Клоппа в победном матче с Лейпцигом.
- Голкипер ПСЖ Кейлор Навас, который совершил 9 сейвов в матче против Барселоны, что позволило ПСЖ выбить каталонцев из Лиги чемпионов.
🔝 Кто был лучшим на этой неделе?— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 10, 2021
🌟 Сержиу Оливейра
🌟 Кейлор Навас
🌟 Эрлинг Холанн
🌟 Фабиньо#ЛигаЧемпионов | @FTBSantander
Проголосовать за лучшего футболиста минувшей недели Лиги чемпионов можно здесь.
Напомним, на этой неделе состоялось 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов: Порту сумело выбить Ювентус, результативная ничья Севильи и Боруссии Д вывела в 1/4 немцев, Ливерпуль дома разобрался с Лейпцигом, а ПСЖ - выбил Барселону.
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