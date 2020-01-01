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Ливерпуль обыграл РБ Лейпциг и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

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Английский клуб дома обыграл РБ Лейпциг.
Ливерпуль - РБ Лейпциг
Ливерпуль - РБ Лейпциг
Getty Images

Английский Ливерпуль в домашнем матче обыграл немецкий РБ Лейпциг и оформил выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Команды пошли в атаку сразу с началом матча. И у Ливерпуля, и у Лейпцига получалось создавать опасные моменты, но реализовать их не удавалось — хорошо отрабаотывали защитники и вратари, некоторым ударам не хватало точности.

В отличие от первого тайма, во второй половине игры активность команд в атаке немного спала. Лишь на 65-й минуте Александер Серлот в перекладину замкнул навес Джастина Клюйверта. А Ливерпуль в ответной атке открыл счет. Диогу Жота, получив мяч от Садьо Мане, пасом в штрафную площадку Лейпцига нашел Мохамеда Салаха, который переправил мяч в нижний угол ворот. Через четыре минуты Дивок Ориги прострелил во вратарскую площадку немецкого клуба, где защитники оставили на удобной позиции Сальо Мане, который установил окончательный счет 2:0.

Ливерпуль - Лейпциг 2:0

Голы: Салах, 71, Мане, 74

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Робертсон (Цимикас, 90), Кабак, Филлипс — Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 82), Мане (Окслейд-Чемберлен, 90), Алькантара (Кейта, 71) — Жота (Ориги, 71), Салах.

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Нкунку — Ольмо (Айдара, 72), Кампль (Серлот, 46), Адамс, Забитцер, Форсберг (Клюйверт, 60) — Поульсен (Хван, 60).

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Теги: Ливерпуль, РБ Лейпциг
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