ПСЖ выбил Барселону из Лиги чемпионов

Ответный поединок между командами завершился вничью.

В Париже на Парк де Пренс ПСЖ сыграл вничью с Барселоной (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После провала в первом поединке каталонцам нужно было чудо, чтобы обеспечить себе путевку в следующий раунд, ведь для этого им нужно было забивать минимум 4 гола. С первых же минут подопечные Рональда Кумана начали предпринимать попытки забить.

Отличные моменты создавали Месси и Дембеле, однако особой опасности они не представляли для Кейлора Наваса. Лионель мог открыть счет еще на 9-й минуте встречи, но мяч полетел выше ворот после его удара со штрафного.

К середине первого тайма великолепную возможность упустил Дембеле – Навас отбил его удар, и никого из каталонцев не оказалось на добивании, а еще через несколько минут парижан спасла перекладина после удара Деста.

После такого мощного начала от Барселоны казалось, что у них есть шанс на камбэк, но тут в ворота гостей назначили пенальти. Во время атаки ПСЖ Ленгле в своей штрафной наступил на ногу Икарди, буквально разув его этим, и арбитр посчитал, что тут нужно показать на точку.

11-метровый уверенно реализовал Килиан Мбаппе, и шансы Барселоны начали таять. Но уже через шесть минут после этого Лионель Месси вернул интригу в игру, мощно пробив из-за пределов штрафной в левый верхний угол.

Этот мяч придал "сине-гранатовым" уверенности, и они продолжили наседать на ворота Наваса, но безуспешно. А в компенсированное время произошел, наверное, ключевой момент матча.

Курзава сфолил в своей штрафной на Гризманне, и судья назначил пенальти. К мячу подошел Месси и пробил в правый угол, но Навас прыгнул в ту же сторону и отбил удар. Возможно, этот незабитый пенальти решил исход поединка.

Во втором тайме Барселона выглядела немного хуже, чем в первой половине поединка, но продолжала контролировать мяч и создавать немало моментов. Однако реализовать их каталонцы никак не могли.

Опять роскошные моменты упустили Месси, Гризманн, Дембеле, вышедший на замену Тринкан, и, в итоге, финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

Таким образом, ПСЖ сумел справиться с Барселоной и выйти в четвертьфинал самого престижного еврокубкового турнира.

ПСЖ – Барселона – 1:1

Голы: Мбаппе, 31 (пен.) – Месси, 37.

ПСЖ: Навас – Флоренци (Дагба, 76), Маркиньос, Кимпембе, Курзава (Диалло, 46) – Гуйе (Данилу, 59), Паредес, Верратти (Рафинья, 84) – Дракслер (Ди Мария, 59), Икарди, Мбаппе.

Барселона: тер Штеген – Мингеса (Фирпо, 35), Де Йонг, Ленгле — Дест (Тринкан, 66), Бускетс (Мориба, 79), Педри (Пьянич, 79), Альба — Месси, Гризманн, Дембеле (Брейтвейт, 78).

Предупреждения: Курзава, Гуей, Паредес, Икарди – Мингеса, Ленгле, Де Йонг.