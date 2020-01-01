Ливерпуль - РБ Лейпциг 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги Чемпионов

Предлагаем вашему вниманию видео моментов матча Лиги чемпионов.

Ливерпуль - РБ Лейпциг Getty Images

Английский Ливерпуль со счетом 2:0 обыграл немецкий РБ Лейпциг в домашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Оба гола хозяева забили в конце матча - отличились Мохаммед Салах с подачи Диогу Жоты и Садьо Мане, которому ассистировал Дивок Ориги.

Таким образом, Ливерпуль по сумме двух матчей победил РБ Лейпциг и проходит в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Ливерпуль - Лейпциг 2:0

Голы: Салах, 71, Мане, 74

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Робертсон (Цимикас, 90), Кабак, Филлипс — Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 82), Мане (Окслейд-Чемберлен, 90), Алькантара (Кейта, 71) — Жота (Ориги, 71), Салах.

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Нкунку — Ольмо (Айдара, 72), Кампль (Серлот, 46), Адамс, Забитцер, Форсберг (Клюйверт, 60) — Поульсен (Хван, 60).