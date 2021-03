Линекер раскритиковал Роналду по итогам матча с Порту в ЛЧ

Известный экс-форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал эпизод с нападающим Ювентуса Криштиану Роналду в матче против Порту в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Португалец стал в стенку во время удара соперника со штрафного, и отвернулся. В итоге Порту забил гол, который позволил команде выйти в четвертьфинал турнира.

"Мы наконец-то узнали, что не умеет Роналду - стоять неподвижно в стенке.

Черт возьми, Ювентус опять забил. 4:4 и Порту имеет преимущество по голам на выезде. Сумасшедшая игра", - написал Линекер в Twitter.

