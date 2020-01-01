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Пепе - о выходе Порту в четвертьфинал ЛЧ: Ключевую роль сыграли наши командные действия

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Именитый футболист высоко оценил выступление всей команды.
Пепе
Пепе
Getty Images

Защитник Порту Пепе подвел итоги ответного матча против Ювентуса в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которого португальский коллектив вышел в следующий раунд турнира.

"Сегодня ключевую роль сыграли наши командные действия, и мы полностью заслужили выход в 1/4 финала. Я с трудом могу подобрать слова, чтобы описать, как мы сражались вдесятером.

Сегодня все мы показали характер. Ребята были полностью сконцентрированы на решении общей задачи.

Второй гол Оливейры? Это была домашняя заготовка. Мы много работаем над реализацией таких моментов. Нам повезло. Сержиу хорошо пробил. Дальше нужно было лишь продержаться.

Когда мы играем с такой строгостью и страстью, нас очень трудно победить, с кем бы мы не сражались. Все в команде заслуживают поздравлений", - приводит слова Пепе официальный сайт УЕФА.

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Теги: Пепе, Альваро Мората, футбол
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