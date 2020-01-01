ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ примет Барселону в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В среду, 10 марта, ПСЖ примет Барселону в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Париже на стадионе Парк де Пренс.

Онлайн-трансляция матча ПСЖ - Барселона будет доступна в этой новости 10 марта, начиная с 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке, который прошел в Барселоне на Камп Ноу, парижане одержали крупную победу - 4:1. В ответной встрече "сине-гранатовым" необходимо забить как минимум четыре гола и, при этом, не пропустить.

Учитывая ситуацию, в которой оказались подопечные Рональда Кумана, эксперты не верят в их победу и не сомневаются, что именно ПСЖ выйдет в четвертьфинал турнира.

Между играми Лиги чемпионов ПСЖ провел три матча в Лиге 1, потерпев одно поражение (против Монако, 0:2) и выиграв две встречи (против Дижона, 4:0, и против Бордо, 1:0). Также парижане выиграли у Бреста в 1/16 финала Кубка Франции (3:0).

В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ идет вторым, имея 60 очков и отставая от лидирующего Лилля на 2 балла.

Барселона в промежутке между еврокубковыми матчами сыграла три матча в чемпионате Испании. Матч с Кадисом завершился вничью (1:1), а вот у Эльче и Севильи "сине-гранатовые" выиграли (3:0 и 2:0 соответственно).

Также Барселона обыграла Севилью в Кубке Короля (3:0) и по сумме двух матчей вышла в финал турнира. Каталонский клуб идет на втором месте в Ла Лиге, набрав 56 очков, а отставание от лидирующего Атлетико составляет 3 пункта.