Роналду не забил в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2005 года

Португалец не сумел отличиться в воротах Порту.

Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в двух матчах против Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов не забил ни единого гола.

Португалец впервые с 2005 года не сумел отличиться в плей-офф престижного еврокубкового турнира. В сезоне-2004/05 он играл за Манчестер Юнайтед в двух матчах, но не забивал. В следующем сезоне он не выступал в плей-офф, а во всех последующих сезонах стабильно забивал в матчах на вылет.

Отметим, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус обыграл Порту со счетом 3:2, но в следующий раунд вышел португальский клуб благодаря голам на выезде.

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