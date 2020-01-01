Роналду не забил в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2005 года
Португалец не сумел отличиться в воротах Порту.
Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в двух матчах против Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов не забил ни единого гола.
Португалец впервые с 2005 года не сумел отличиться в плей-офф престижного еврокубкового турнира. В сезоне-2004/05 он играл за Манчестер Юнайтед в двух матчах, но не забивал. В следующем сезоне он не выступал в плей-офф, а во всех последующих сезонах стабильно забивал в матчах на вылет.
Отметим, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус обыграл Порту со счетом 3:2, но в следующий раунд вышел португальский клуб благодаря голам на выезде.
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